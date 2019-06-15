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Lampard tazminat ödemek zorunda kalabilir

Frank Lampard, Chelsea ile anlaşması halinde Reklam sözleşmesindeki madde gereği şu anda çalıştırdığı takım Derby County'e 4 milyon Sterlin tazminat ödemek zorunda kalacak.

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Lampard tazminat ödemek zorunda kalabilir

The Telegraph'ta yer alan habere göre Chelsea, Lampard ile anlaşması halinde İngiliz teknik adam, günümüzdeki takımı Derby County'e 4 milyon Sterlin tazminat ödemek zorunda kalacak.

Derby County ile iki yıllık sözleşmesi bulunan Lampard, 4 milyon Sterlin tutarındaki tazminatı ödemesi halinde geçen yılın UEFA Avrupa Ligi şampiyonunun başına geçebilecek.

2001-2015 yılları arasında Chelsea forması giyen Frank Lampard, 2017-18 sezonunun başından bu yana Derby County'de teknik direktörlük görevini sürdürüyordu. Aston Villa ile oynadığı Championship play-off finalini 2-1 kaybeden Derby County, önümüzdeki sezon Championship'de mücadele edecek.

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