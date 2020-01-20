Lampard'dan Moses açıklaması

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında kiraladığı Moses'la yollarını ayırıyor.

Bu sezon sakatlığı sebebiyle sadece 7 maçta sarı-lacivertli formayı giyebilen Nijeryalı futbolcunun, geri döneceğini Lampard duyurdu.

LAMPARD TRANSFERİ DUYURDU

Moses'ın bonservisini elinde bulunduran Chelsea'de genç teknik adam Lampard, Moses'la ilgili konuştu.

İngiliz menajer, deneyimli kanat oyuncusunun Chelsea'ye geri döneceğini ancak burada forma giymeden başka bir takıma transfer olacağını ifade etti.

Lampard, "Victor Moses, geri dönecek ama başka bir kulübe transfer olmak için. Görüşmeler devam ediyor" dedi. Lampard'ın bahsettiği takım ise Inter.

İtalyan basınında, Inter'in deneyimli teknik adamı Conte'nin Moses'ı istediği bir süredir yazılıyordu. Serie A ekibi, transferi önümüzdeki günlerde duyuracak.

Moses, Conte'nin aynı zamanda Chelsea'den eski öğrensicisi.