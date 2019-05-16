Lampard'lı Derby County finale çıktı Bielsa yıkıldı

İngiltere Championship Yükselme Play-off yarı finalinde Leeds United, 1-0 kazandığı ilk karşılaşmanın rövanşında Derby County ile karşı karşıya geldi. Derby County, rakibini 4-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Nefes kesen karşılaşmada gol perdesini aralayan ilk isim 24. dakikada Leeds United’dan Stuart Dallas oldu. İlk yarısı 1-0 Leeds üstünlüğüyle geçen karşılaşmanın ikinci yarısı golle başladı. Derby County, devrenin ilk anlarında Jack Marriott ile durumu 1-1’e getirdi ve hemen ardından Mason Mount ile durumu 2-1’e getirerek üstünlüğü ele geçirdi. Dakikalar 58’i gösterdiğinde Frank Lampard’ın ekibi Harry Wilson’un penaltısı ile üçüncü golü buldu. Ancak Bielsa’nın öğrencileri maçı bırakmadı ve 62’de yine Dallas ile golü buldu ve skor 3-2’ye geldi.

KIRMIZI KART ÇIKTI DERBY KAZANDI

78. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalan Gaetano Berardi, Leeds’i 10 kişi bıraktı. 86. dakikada Harry Wilson, takımını 4-2 öne geçiren golü kaydetti. 90. dakikada Scott Malone’nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle Derby County de 10 kişi kaldı. Her iki ekip de maçı 10 kişi tamamladı ve Derby, Leeds United’ı 4-2 yenerek finalde Aston Villa’nın rakibi oldu.

LAMPARD SEVİNDİ, BİELSA YIKILDI

Böylece Premier Lig'e yükselen takımı belirleyen play-off karşılaşmaları tarihinde, deplasmanda kazandığı maçın ardından rövanşını kaybederek elenen ilk takım Leeds United oldu.

Efsane futbolcu Frank Lampard teknik direktörlük kariyerinde önemli bir zafer elde ederken, tecrübeli teknik adam Bielsa ise bütük bir hayal kırıklığı yaşadı.