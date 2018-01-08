Larin Beşiktaş'ta

Cenk Tosun'un 22 milyon euroya Everton'a satılmasının ardından forvet arayışlarına başlayan Beşiktaş, Kanadalı Cyle Larin'le anlaştı.

AMERİKA'DA ORLANDA FORMASI GİYİYOR

Amerika MLS'te Orlando City forması giyen Cyle Larin'le 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık anlaşma sağlayan siyah-beyazlı ekibin yakın zamanda anlaşmayı duyurması bekleniyor.

22 yaşındaki Kanadalı forvetin transferinde vatandaşı Atiba'nın da rolü büyük. Amerika'da 87 maçta 43 gol atıp 8 asist yapan Larin'in Beşiktaş'a maliyeti henüz belli olmadı.

BONSERVİSİ YOK

Beşiktaş Orlando City ile sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek.

Bu sezon sonuna kadar 500 bin euro alacak olan Kanadalı oyuncu, daha sonraki sezonlarda 1,5 milyon euro yıllık ücret kazancak.

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