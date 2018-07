Larin: Birinci forvet olmaya hazırım

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan Cyle Larin geleceğe yönelik transfer olarak görülürken şartlar Kanadalı oyuncuyu takımın birnci forveti haline getirdi. Negredo ile Şenol Güneş arasındaki ipler koparken Love da artık yol ayrımımda. Gözlerin çevrildiği 23 yaşındaki Larin ise hazır.

"FIRSATI KULLANIRIM"

Kanadalı oyuncu transfer sürecinden Türkiye'de karşılaştığı şartlara kadar tüm sorulara yanıt verdi.

İşte Larin'in sözleri:

"Negredo ve Love'ın durumlarımı kendim için bir baskı olarak görmüyorum aksine bir motivasyon unsuru olarak görüyorum. Ben bir forvet oyuncusuyum ve benim öncelikli görevim gol atmak, her maçta mutlaka hazır olmam gerekiyor. Özellikle yaşım itibariyle fırsatı geldiğinde bunu çok iyi kullanmam gerekiyor. Şu anda kendimi bu şekilde sürekli motive ediyorum."

"SİNYALİ VERDİM"

"Ben genel olarak bu sinyali doğru bir şekilde verdiğimi düşünüyorum. Hazırlık kampında takımın birinci forveti olabileceğimin mesajını vermeye çalıştım. Önümüzdeki hafta da artık resmi maçları oynamaya başlayacağız. Avrupa Ligi başlayacak. Maçların başlamasıyla yavaş yavaş o sinyalleri daha iyi vereceğimi düşünüyorum."





"Şu anda takımla iyi bir kamp dönemi geçiriyorum. Takımı çok iyi tanıdım, oyuncuları çok iyi tanıdım, kendimi şu an tam olarak takımın bir parçası olarak hissediyorum İlk geldiğimde böyle bir şansım olmamıştı. Zaten MLS'in dışında ilk defa farklı bir ligde oynuyorum. Oyuncuları ve takımı tanımam için zaman bulamıştım ancak şu an her şey daha farklı. Uzun süren bir kampın sonuna geliyoruz, şimdi daha rahatım ve öz güvenim daha yüksek."

"Bana yönelik tavsiyelerden biri de daha çok şut atmam konusunda. Herkes daha çok şut atmamı söylüyor ancak inşallah atacağım, çok gol atacağım."