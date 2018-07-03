Larin: Formanın hakkını vereceğim

Beşiktaş'ın Kanadalı hücum oyuncusu Cyle Larin, Slovakya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

VURUŞ KALİTEMİ GELİŞTİRMEM GEREKİYOR

Yeni sezon öncesinde kendini geliştirmek adına çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Cyle Larin, "Vuruş kalitemi geliştirmem gerekiyor. İki ayağımla daha iyi vuruş yapmam gerekiyor ve hoca, bana bunları sürekli söylüyor. Antrenmanda başka eksiklerim de var, bunları da geliştirmek gerekiyor. Çok sıkı bir şekilde çalışacağım. Zamanı geldiğimde gollerimi atacağım ve özgüven toplayacağım. Sonrasında istediğim noktaya geleceğim." dedi.

ŞENOL HOCA BENİMLE EKSTRA İLGİLENDİ

Teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiminde önemli rolü olduğunu söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "İlk geldiğim günden bu yana Şenol Hoca'nın bana çok etkisi oldu. Benimle ekstra ilgilendi, özel çalıştırdı. Zaman geçtikçe bu ilişki daha da ileri gidecektir. Bu kısa sürede bu kadar çok şey öğrenebildiysem, daha da öğrenebileceğim şeyler var demektir." ifadelerini kullandı.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Beşiktaşlı taraftarlara mesaj gönderen Larin, "Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum. İnsanlar bana güvenebilirler. Formayı almak için formanın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım." diyerek sözlerini noktaladı.