Larin ilk kez 11'de

Ligde şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlı takımın teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi açısından önem taşıyan maçta sakat ve cezalı futbolcuların fazlalığı nedeniyle kadro kurmakta zorlandı.

İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta cezalı Dusko Tosic, sakatlıkları süren Alvaro Negredo, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Pepe ve Adriano'nun yanı sıra Ricardo Quaresma kadroda yer almadı. Teknik direktör Şenol Güneş, geçen hafta 2-0 kazandıkları Kayserispor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Ankara'ya 18 futbolcuyla gelen Beşiktaş'ta tecrübeli teknik adam, kırmızı kart cezası bulunan savunma oyuncusu Dusko Tosic'in yokluğunda Gary Medel'i stopere çekti. Portekizli defans oyuncusu Pepe'yi de sakatlığı nedeniyle kadroya alamayan Güneş, Medel'in stoperde maça başlamasıyla orta sahada Oğuzhan Özyakup'u görevlendirdi.

Sol bekte alternatifi bulunmayan Güneş, bu bölgede Necip Uysal'ı oynatırken, kanatta görev yapan Quaresma'nın yerine Jeremain Lens'i, forvette de Vagner Love'ın yerine Clye Larin'i tercih etti. Devre arasında Beşiktaş'a gelen Kanadalı Larin, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de maça başladı. Larin daha önce Göztepe ve Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girmişti.

Beşiktaş formasıyla bir golü bulunan Larin, siyah-beyazlı ekibin Göztepe'yi 5-1 yendiği maçta ağları havalandırmıştı. Başkent deplasmanında siyah-beyazlı takımın kalesini Fabricio korurken, savunma hattını Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Medel ve Necip Uysal oluşturdu. Orta sahada Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Lens, Talisca, Ryan Babel forma giyerken, ileri uçta Larin şans buldu. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Tolga Zengin, Vagner Love, Alpay Çelebi ve Gökhan Töre yer aldı.