Larkin'den depremzedelere yardım eli

Türkiye Milli Takımı'nda forma giyme ihtimali konuşulan Shane Larkin, depremzelere yardım geldi. ABD'li yıldız, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören kişiler için bir bağışta bulunacağını belirtti.

"DÜŞÜNCELERİM VE DUALARIM DEPREMDEN ETKİLENEN AİLELERLE BİRLİKTE"

Larkin, "Düşüncelerim ve dualarım, Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen tüm aileler ile birlikte… Geçmiş olsun! Felaketten etkilenen insanlara yardım etmek için dün akşam oynadığımız maçta atılan her üçlük için 1.000 TL bağışlayacağım.” dedi.

Anadolu Efes'in Real Madrid'i deplasmanda 75-80 mağlup ettiği maçta toplam 21 üçlük atıldı ve Larkin, 21 bin Türk Lirası değerinde bağış yapacak.