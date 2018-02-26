Las Palmas Emenike'yi göndermeye çalışıyor

La Liga ekiplerinden Las Palmas, devre arası transfer döneminde Olympiakos'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emmanuel Emenike ile yollarını ayırmaya çalışıyor.

TAKIMDAN GÖNDERİLMEYE ÇALIŞIYOR

Olympiakos'tan kiralanan ancak henüz Las Palmas'ta forma giyemeyen Emenike'nin sağ dizindeki sorunun büyümesi nedeniyle, İspanyol temsilcisi Nijeryalı oyuncuyu sezon bitmeden takımdan göndermek istiyor.

Kondisyan eksiği ve fazla kiloları olan Emenike'nin iyileşmesinden umudu kesen Las Palmas, sözleşmedeki asgari şartları sağlayıp, daha fazla maddi zarara girmeden Nijeryalı oyuncuyu Olympiakos'a göndermek istiyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

İspanyol basınında yer alan haberde, henüz takımla çalışmaya bile uygun olmayan Emenike ile Las Palmas'ın sözleşme feshi konusunda anlaşmaya çalıştığı belirtildi. İki tarafın anlaşması halinde Las Palmas ile Emenike arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilecek.

Emenike, henüz Las Palmas forması giymezken, bu sezon Olympiakos formasıyla da sadece 10 maçta görev yapabilmişti.