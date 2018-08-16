Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Perşembe günü Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek.
İstanbul'daki karşılaşmayı Ryan Babel'in golüyle 1-0 kazanan Beşiktaş, bu avantajlı skorla rövanşta tur arayacak. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyet veya beraberlikte adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş'ın iki farklı mağlubiyeti halinde ise tur atlayan ekip LASK Linz olacak.
TRT 1 VERECEK
Linzer Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic yapacak. Öte yandan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak
LASK Linz: Schlager, Pogatetz, Trauner, Ramsebner, Michori, Ullmann, Holland, Ranftl, Goigonger, Victor, Tetteh
Beşikştaş: Tolga, Adriano, Pepe, Roco, Caner, Lens, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Larin