LASK Linz kaptanından Beşiktaş yorumu: Süper eşleşme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Avusturya ekibi LASK Linz'in kaptanı Gernot Trauner, eşleşme hakkında konuştu.

SÜPER BİR EŞLEŞME OLDU

26 yaşındaki Avusturyalı stoper, ''Süper bir eşleşmede oynamaya hak kazandık. Rakibimiz geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamış bir takım. Ricardo Quaresma, Pepe, Ryan Babel gibi tanınmış futbolcuları var. Stadyumlarında ise çok ateşli bir atmosfer var. İlk defa bu aşamaya geldik ve bunun sürpriz olmadığını göstermemiz gerek.'' sözlerini kullandı.

Beşiktaş, 9 Ağustos tarihinde ilk maçta LASK Linz'i İstanbul'da konuk edecek. Rövanş maçı ise 16 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak.