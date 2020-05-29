LASK Linz'in 6 puanı silindi

Avusturya Ligi lideri LASK Linz, idmanlarını protokole uygun şekilde gerçekleştirmediği için puan cezasıyla karşı karşıya kaldı.

11 kulübün, çekilen bir video sayesinde idmanlarını "gizlice tam kadro" gerçekleştirdiği için şikayet ettiği LASK Linz'e, Avusturya Futbol Federasyonu 6 puan silme ve 75 bin euro para cezası verdi.

LİDER DEĞİŞTİ

6 puanın silinmesinin ardından LASK Linz 21 puana düştü, Salzburg ise 24 puanla ligin yeni lideri oldu.

ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ

LASK'ın karara itiraz hakkının saklı tutulduğu belirtildi, ancak teknik direktör Valerien Ismael ve başkan yardımcısı Jürgen Werner, olayın ortaya çıkmasının ardından tam kadro idman yaptıklarını itiraf ederek özür dilemişti.

Avusturya Ligi'nde LASK Linz'in 6 puanı silinmeden önceki puan durumu şu şekilde: