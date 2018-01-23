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Lassana Diarra, Paris Saint-Germain'de

Fransız ekibi PSG, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık anlaşma sağladı

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Lassana Diarra, Paris Saint-Germain'de

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Fransız futbolcu Lassana Diarra ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

"ÇOK MUTLUYUM"

PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2019'a kadar mukavele imzalandığı bildirildi.

19 numaralı formayı giyecek Diarra, "Memleketimin takımıyla sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Her futbolcunun oynamayı hayal ettiği bir yer burası. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok şanslıyım. Tüm tecrübemi ve oynama istediğimi sahaya yansıtacağım." ifadelerini kullandı.

Daha önce Chelsea, Arsenal, Real Madrid gibi takımlarda da forma giyen Fransız futbolcu, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira'da oynadı.

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