Lasse Schöne Genoa'da

Yaz transfer döneminde Ajax'tan ayrılan yıldız futbolculara bir isim daha eklendi.

Daha önceki süreçte Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong gibi isimleri Avrupa'nın dev kulüplerine gönderen Ajax'ta, son olarak 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Lasse Schöne, Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu.

İtalyan basını, Genoa'nın Schöne transferinde Ajax'a 1.5 milyon euro vereceğini yazdı.

2012-13 sezonunun başında Ajax'a transfer olan Schöne, Hollanda ekibinin formasını giydiği 286 maçta, 64 gol, 52 asistlik bir performans sergiledi. 33 yaşındaki Danimarkalı oyuncu, Ajax ile 3 Hollanda Ligi, 1 Hollanda Kupası ve 2 Hollanda Süper Kupası şampiyonluğu yaşad