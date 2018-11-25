Latovlevici çivi gibi çaktı Bursa 2-0'dan geri döndü

Bucasporlu Erkan'dan taraftara: Yol paranız var mı

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Ankaragücü maçı sırasında kendisine sosyal medyadan tepki gösteren taraftara "Artık susun" diye cevap verdi.

MHK, son dönemlerde Süper Lig'in kritik maçlarını verdiği Cüneyt Çakır'ı, çok büyük bir sürpriz olmazsa Beşiktaş-Galatasaray derbisine de atayacak.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yaşanan 3 Temmuz gerginliği, artık genç futbolculara da yansıyor. U21 derbisinin bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolları yumruk yumruğa kavga etti.

Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya atılan yabancı maddelerden biri Şenol Güneş'e isabet etti.

Adana Demirspor ile Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. 1-1 sona eren mücadelenin ilk düdüğünden önce bir Adana Demirsporlu taraftar sahaya paraşütle indi.

Bursaspor, Süper Lig'in 13. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 4-2 mağlup etti. Mücadelenin en güzel golünü ise Latovlevici kaydetti.

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi üzerinde "Özgür kalacak kadar masum değilsin" yazan bir koregorafi açarak ezeli rakibine 3 Temmuz göndermesi yaptı.

1 Trabzonspor-Fenerbahçe U21 maçında kavga çıktı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yaşanan 3 Temmuz gerginliği, artık genç futbolculara da yansıyor. U21 derbisinin bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolları yumruk yumruğa kavga etti.

2 Trabzonspor ve Fenerbahçe'de son durum Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi iki takımda da sakatlar bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda 6, bordo-mavili takım da ise 2 futbolcu sakat olduğu için forma giyemeyecek.

3 Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi MHK, son dönemlerde Süper Lig'in kritik maçlarını verdiği Cüneyt Çakır'ı, çok büyük bir sürpriz olmazsa Beşiktaş-Galatasaray derbisine de atayacak.

4 Galatasaray'ın ilgilendiği Aliou Badji İstanbul'da Johan Elmander'in Galatasaray'a önerdiği ve adı son dönemlerde sık sık sarı-kırmızılı takımla anılan Aliou Badji, sosyal medya hesabından İstanbul'a geldiğini paylaştı.

5 Babel sosyal medyada taraftarla atıştı Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Ankaragücü maçı sırasında kendisine sosyal medyadan tepki gösteren taraftara "Artık susun" diye cevap verdi.

6 Beşiktaş'ı gençleri sırtladı Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği mücadelede, siyah-beyazlı takımın genç futbolcuları, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın sergilediği performansla taraftardan alkış topladı.

7 Trabzonspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

8 Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

9 Sergio Ramos kadrodan şikayetçi La Liga'da Eibar'a 3-0 mağlup olan Real Madrid'de takım kaptanı Sergio Ramos, kadro kalitesini yetersiz bulduğuna dair ifadeler kullandı.