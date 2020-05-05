Latovlevici: G.Saray'da ağzım sağa burnum sola gitti

Rumen basınına konuşan Iasmin Latovlevici, Karabükspor ve Galatasaray'da birlikte çalıştığı teknik direktör Igor Tudor hakkında açıklamalarda bulundu.

Latovlevici, "Igor Tudor, koşan ve şikayet etmeyen oyuncularla çalışmayı seviyor. Askerleri seviyor. Tudor ile antrenman yapmak, disiplin ve zorluk açısından Laurențiu Reghecampf (Steaua Bükreş'teki eski teknik direktörü) ile deneyimlediğimin ötesindeydi." dedi.

''HASTANEYE ZOR YETİŞTİRDİLER''

Galatasaray'da sakatlandığı bir hazırlık maçını da anlatan Rumen futbolcu, ''Bir hazırlık maçında sakatlandım. Maçın devre arasında hoca çıkmak isteyen olup olmadığını sordu ve ben iyi olmamama rağmen o sakatlıkla devam edebileceğimi düşündüm. 2. yarıda ağzım sağa, burnum sola gitti, beni hastaneye zor yetiştirdiler ve ameliyat ettiler.'' ifadelerini kullandı.