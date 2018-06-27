Latovlevici: Türkiye'de kalmak istiyorum

Galatasaray ile sözleşmesi biten Romanyalı sol bek oyuncusu Iasmin Latovlevici, Romanya ve yurt dışından birçok teklif aldığını belirtti.

NELER OLACAĞINA BAKACAĞIZ

Romanya basınına açıklamalarda bulunan Latovlevici, ''Galatasaray ile sözleşmem sona erdi. Şu anda boştayım. Eski takımım Steaua Bükreş ile henüz görüşmedik. Çok sayıda opsiyonum var. Normalde Türkiye'de kalmak istiyorum ama neler olacağına bakacağız. Profesyonel bir futbolcuyum ve önce teklifleri değerlendirmeliyim. Galatasaray'da çok iyi tecrübeler yaşadım. İki tane ameliyat olduğum için biraz hayal kırıklığı yaşadım.'' sözlerini kullandı.

3-4 YIL DAHA OYNAYACAK DURUMDAYIM

Kendini çok iyi hissettiğini belirten 32 yaşındaki futbolcu, ''Fiziksel olarak kendimi her zamankinden daha iyi hissediyorum. Çok iyi bir seviyedeyim ve 3-4 yıl daha oynayacak durumdayım.'' dedi.