Latovlevici'den şahane gol

Türkiye'de transfer dönemi bu gece kapanıyor. 3 büyüklerin gündeminde birçok futbolcu var.

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Ersun Yanal: Oyun disiplininden kopmadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu maçtaki en büyük kazanımlarını 'taraftarların gösterdiği ilgi ve takdir' olarak yorumladı.