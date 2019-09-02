Latovlevici'den şahane gol

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Eskişehirspor sahasında Bursaspor'u konuk etti.
(Görüntülere beIN Sports'tan alınmıştır.)
LATO'DAN JENERİKLİK GOL
Deplasman ekibi Bursaspor'un galibiyetiyle sonuçlanan mücadeleye Latovlevici damga vurdu.
Maçın 90. dakikasında orta sahadan gelen ortada topun gelişine vuran Rumen sol bek, meşin yuvarlağı 90'a gönderdi. Latovlevici'nin bu golü sonrası sosyal medyada, "Puskas Ödülü'ne aday olur" yorumları yapıldı.
(Görüntülere beIN Sports'tan alınmıştır.)
Öte yandan Bursaspor bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada sol kanattan gelişen Eskişehirspor atağında Cemali Sertel’in yerden açtığı ortada Emre Güral topa dokunamadı.
23. dakikada defansın hatası sonucu topla buluşan Emre Güral, sağ ayağı ile çektiği şutta kaleciyi geçemedi.
35. dakikada Furgan Polat’ın ceza sahası yayından yerden çektiği şut, çerçeveyi bulmadı.
45. dakikada Cemali’nin ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Güral, meşin yuvarlağı üstten dışarı yolladı.
55. dakikada Issah’ın ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Milinkovic, topu oyun alanının dışına gönderdi.
61. dakikada Milinkovic’in kullandığı serbest vuruşta Erdal Akdari’nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
73. dakikada kaleci Ekrem’in boşa çıkması sonucunda oluşan karambolde Kubilay’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
90. dakikada Cüneyt’in açtığı ortaya gelişine vuran Latovlevici, topu ağlara gönderdi. 2-0