Laurentiis: İbrahimovic'i Napoli'de görmeyi çok isterim

Adı sık sık İtalyan medyasında gündeme gelen ve Serie A ekipleriyle transfer dedikodularında yer alan Zlatan İbrahimovic ile ilgili Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis'den bir açıklama geldi.

Amerika MLS ligi takımlarından Los Angeles Galaxy forması giyen ve attığı sansasyonel goller ile ilerleyen yaşına rağmen herkesi kendine hayran bırakan Zlatan İbrahimovic'in, MLS ekibiyle sözleşmesi 1 Ocak 2020 itibariyle sona erecek.

Los Angeles ekibiyle hala sözleşme yenilemeyen İsveçli oyuncunun, gelecek rotasının neresi olacağı ise merak konusu.

"İBRAHİMOVİC'LE ARKADAŞIZ"

İbrahimovic'in transfer ihtimali ile ilgili Sky Sport Italia'ya konuşan Laurentiis, "İbrahimovic ile arkadaşız. Onunla Los Angeles'ta bir futbolcu olarak değil normal bir insan gibi tanıştık çünkü aynı otelde kalıyorduk. Onu eşim ve çocuklarımla birlikte yemeğe davet ettim. Çok güzel vakit geçirdik. Onu Napoli formasıyla görmeyi çok isterim. Bu bir tavsiyeden daha fazla. Bu tamamen onun kararı. Onunla en son aylar önce konuştum." dedi.

Zlatan İbrahimovic, 2019 yılında MLS liginde çıktığı 30 maçta 30 gol atmayı başardı.