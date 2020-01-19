Lautaro Martinez: Inter'de mutluyum

Inter'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez, kendisine yapılan tekliflerle ilgili ilk kez konuştu.

"HAKKIMDA KONUŞULUYORSA İYİ OYNUYORUM DEMEKTİR"

Martinez, özellikle Barcelona ile adı anılmasıyla ilgilenmediğini belirterek, "Ben Inter'ın oyuncusuyum ve şu an mutluyum. Benim hakkımda konuşuluyorsa iyi oynuyorum ve böyle devam etmem gerektiğini anlıyorum." şeklinde konuştu.

Bugüne kadar İtalya'ya uyum sağladığını ve sakin ve mutlu olduğunu söyleyen Lautaro, İtalya'da şampiyonluk yaşamak istediğini ve özellikle devre arasında transfer olmak gibi bir deneyim yaşamak istemediğini belirtti.

Lautaro Martinez, Romelu Lukaku ile Inter'in ileri uç ikilisini oluşturuyor ve gösterdikleri uyumla dikkatleri çekiyordu. Lautaro bu sezon Inter'in tüm resmi maçlarında oynamayı başardı ve 15 gol 3 asist üretti.