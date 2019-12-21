Lautaro Martinez: Messi'yle kupa kazanmayı çok isterim

İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelsi veren Inter forması giyen ve Antonio Conte'nin takımın başına geçmesinin ardından yıldızı parlayan Lautaro Martinez, verdiği röportajda Lionel Messi ve Inter'deki ilişkileri hakkında konuştu.

"MESSİ DÜNYANIN EN İYİSİ"

Messi ile Dünya Kupası'nı kazanmak istediğini belirten Lautaro, "Messi bizim için Maradona kadar önemli. O dünyanın en iyisi. benim için onunla birlikte milli takımda oynamak bir ayrıcalık. Çok cömert biri. Bana hareketlerini gösteriyor ve birçok şeyi bulmamı sağlıyor. Onunla Dünya Kupası'nı kazanmayı çok isterim." dedi.

"İNTER'DE ÇOK MUTLUYUM"

Lukaku'nun futbol tutkusuna hayran olan Arjantinli, "Burada çok mutluyum, Inter benim evim. Bana güveniyorlar ve ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Conte her zaman gelişmeme çok yardımcı oluyor. Lukaku'yla birbirimizi hızlı bir şekilde tanıdık. sadece beş ay geçti bu inanılmaz. Onun hakkında en çok takdir ettiğim şey tutkusu çok derin ve bulaşıcı." diyerek devam etti.