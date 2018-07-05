Lauvergne Fenerbahçe için İstanbul'da

NBA'in köklü kulüplerinden San Antonio Spurs formasını giyen Fransız pivot Fenerbahçe Doğuş ile anlaştı. Yapılan anlaşma sonrası İstanbul'a gelen Lauvergne, "Bir an önce başlamak istiyorum" dedi.





"OBRADOVİCLE ÇALIŞACAK OLMAK GURUR VERİCİ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA ekiplerinden San Antonio Spurs'ün formasını giyen Fransız pivotun İstanbul'a geldiği belirtildi.

Atatürk Havalimanı'nda Fenerbahçe TV'ye konuşan Lauvergne'in, "Çok mutluyum. Fenerbahçe Doğuş'ta oynamayı çok istiyordum. Burada öğreneceğim çok fazla şey var. Zeljko Obradovic gibi bir başantrenörle çalışacak olmak gurur verici. Bogdanovic'le de çok konuştuk. Bana Türkiye, Fenerbahçe ve hocayla ilgili çok fazla şey anlattı ve öğretti. Çok heyecanlıyım ve bir an önce başlamak istiyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.