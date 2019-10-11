Lawrence: Ronaldo, 12 yaşında spor salonunda çalışıyordu

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo ile ilgili çocukluk arkadaşı Luis Lawrence konuştu.

Lawrence, verdiği röportajda Ronaldo ile ilgili çocukluğunda yaşadığı anıları da anlatırken, ilginç bir bilgi verdi.

"12 YAŞINDAN BERİ ANTRENÖR EŞLİĞİNDE ÇALIŞIYORDU"

Ronaldo'nun spor aşkının 12 yaşından bu yana olduğunu söyleyen Lawrence, "İlk başta Ronaldo'nun ne kadar sıkıldığını hatırlıyorum. 12 yaşındaydı ve düzenli olarak spor salonunu ziyaret etmeye başlamıştı. Bir antrenör eşliğinde düzenli olarak çalışıyordu." dedi.