Lazar Markovic, Belçika'da da tutunamadı

Bonservisi Liverpool'da bulunan ve kiralık olarak Belçika Ligi'nde Anderlecht forması giyen Sırp futbolcu Lazar Markovic, Belçika'da da kendisine yer bulamadı.

2015-16 sezonunda kiralık olarak Liverpool'dan Fenerbahçe'ye transfer olan, ardından Sporting Lizbon ve Hull City'e kiralanan Markovic, son olarak kiralık gittiği Anderlecht'ten de ayrıldı.

SADECE 4 MAÇA ÇIKABİLDİ

Belçika ekibi, bu sezon sadece 4 maça çıkıp 183 dakika forma giyebilen 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini fesh etti ve Liverpool'a gönderdi.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp'un kadroda düşünmediği Lazar Markovic'in İngiliz ekibi ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek.