Lazar Markovic Hoffenheim'a transfer oluyor

Devre arası transfer döneminde iki hücum oyuncusu Sandro Wagner ve Philipp Ochs'u kaybeden Bundesliga takımlarından Hoffenheim, transferde tanıdık bir isme yöneldi.
HEDEF LAZAR MARKOVİC
Alman basınında yer alan haberlere göre Hoffenheim, Liverpool'da kadroya girmekte zorlanan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lazar Markovic'i kadrosuna katmak istiyor.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
23 yaşındaki Sırp kanat futbolcusu hakkında konuşan Hoffenheim teknik direktörü Julian Nagelsmann, "Çalışmalarımızı sürdüreceğiz'' sözlerini kullandı.
2015-16 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Markovic, bu sezon Liverpool'da hiçbir resmi maçta forma şansı bulamadı.