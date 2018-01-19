Ensonhaber.com'a dön

Lazar Markovic Hoffenheim'a transfer oluyor

Liverpool'da forma şansı bulamayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lazar Markovic, Budesliga ekibi Hoffenheim'e gidiyor.

Yorum Yap

Devre arası transfer döneminde iki hücum oyuncusu Sandro Wagner ve Philipp Ochs'u kaybeden Bundesliga takımlarından Hoffenheim, transferde tanıdık bir isme yöneldi.

HEDEF LAZAR MARKOVİC

Alman basınında yer alan haberlere göre Hoffenheim, Liverpool'da kadroya girmekte zorlanan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lazar Markovic'i kadrosuna katmak istiyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

23 yaşındaki Sırp kanat futbolcusu hakkında konuşan Hoffenheim teknik direktörü Julian Nagelsmann, "Çalışmalarımızı sürdüreceğiz'' sözlerini kullandı.

2015-16 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Markovic, bu sezon Liverpool'da hiçbir resmi maçta forma şansı bulamadı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM