Lazaro resmen Newcastle'da

Newcastle United, sezon sonuna kadar Inter'in sağ kanat oyuncularından Valentino Lazaro'yu kadrosuna kattı.

Premier Lig ekibinden yapılan açıklamada Lozano'nun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedilirken Avusturyalı oyuncu imzanın ardından yaptığı açıklamada bu ikonik kulübün parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

MOSES'IN GELİŞİ LAZARO'NUN GİDİŞİNİ HIZLANDIRDI

Hertha Berlin'den geçen yıl 22 milyon euro karşılığında transfer edilen Valentino Lazaro bu sezon 11 maçta Inter forması giymiş ve 2 asist yapmıştı. Inter'in hocası Conte, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamalarda kanat bekleri konusunda yaşadığı sıkıntıları basına açıklamış ve Lazaro'nun da takımdan ayrılacağı o dönemlerde İtalyan basınına göre belli olmuştu.

Bilindiği gibi Inter, Lazaro'nun yerine aynı mevkiide oynayan Victor Moses'ı yakın zamanda Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesini feshederek sezon sonuna kadar kadrosuna katmıştı.