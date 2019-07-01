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Lazio, Dorukhan'ın peşini bırakmıyor

Lazio, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ü transfer etmek istiyor. İlk olarak 5 milyon euro öneren İtalyanların, teklifi 8 milyon euroya kadar çıkardığı öğrenildi.

| Haber Merkezi
Lazio, Dorukhan'ın peşini bırakmıyor
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Beşiktaş'ın yükselen değeri Dorukhan Toköz paylaşılamıyor...

Siyah-beyazlı takımda gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen ve güzel futbolunu orada da sürdüren 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Yetenekli futbolcu için siyah-beyazlı takımın kapısını çalan son takım Lazio oldu.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Sassuolo'nun da ilgilendiği futbolcu için transferden sorumlu yönetici Umut Güner ile görüşen İtalyan yetkililerin, öncelikle 5 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı.

Beşiktaş yönetiminin parayı yetersiz bulması üzerine Laziolu yöneticilerin, rakamı 8 milyon euroya kadar çıkardığı öğrenildi.

Bu teklif üzerine Başkan Fikret Orman'la görüşen Güner'in, İtalyanlara "12 milyon euro istiyoruz." şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.

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