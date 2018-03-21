Lazio, Nani'yi dönderiyor

Sezon başında kiralık olarak Valencia'dan Lazio'nun yolunu tutan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, sezon sonunda Lazio'ya veda ediyor.
İtalya basınının haberine göre Portekizli futbolcudan beklediğini alamayan Lazio, 31 yaşındaki yıldızın 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Lazio, sezon başında 2 milyon Euro ödeyerek Nani'yi kiralamıştı.
İSPANYA'YA HAZIR
Bonservisi La Liga ekibi Valencia'da bulunan Nani'nin sezon sonunda İspanya'ya geri döneceği ve yaz transfer döneminde başka bir takıma transfer olabileceği belirtildi.
Bu sezon Serie A'da 14 maça çıkan Nani, Lazio forması ile 3 gol ve 2 asist üretebildi.