Lazio PSG'nin Savic için yaptığı teklifi reddetti

Gerek Dünya Kupası'nda Sırbistan Milli Takımı ile gösterdiği gerek Serie A'da Lazio formasıyla gösterdiği başarılı performanslarla, transfer döneminde adı birçok takımla anılan fakat Lazio'da kalan Sergej Milinkovic-Savic ile alakalı, Sırp yıldızın menajeri Mateja Kezman önemli bir itirafta bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Mateja Kezman, ''Birçok Avrupa devi Sergej'in peşindeydi ve Lazio'ya birçok ilginç teklif sunuldu. Fransa'dan bir ekip ona 8 milyon euro teklif etti. Orada çok ciddi bir ücret kazanabilirdik. Kulüp satmak istemedi ve tüm teklifleri reddetti. Sergej Roma'da mutlu olduğu için bizi üzen bir durum olmadı bu.'' dedi.

Kulübün Serie A'da ilk 4'e girmek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım hedefinde Savic'i takımda görmek istemesinin onlar için mutluluk verici olduğunu, ayrıca Teknik Direktör Filippo Inzaghi'nin liderliğinde Sergej'in kendisini geliştirdiğinin farkında olduklarının da altını çizdi.