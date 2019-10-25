Lazio taraftarı yine ırkçılık yaptı

1 Ümit Özat'ın oruç isyanı Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran Ümit Özat, futbolcuların maç günleri oruç tutmalarına karşı olduğunu söyledi. Özat, "18 saat bir vücuda su ve şeker girmemesi sağlık açısından büyük risk" dedi.

2 Derbi, Abdullah Avcı'nın kaderini belirleyecek Son olarak Braga'ya yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın koltuğu sallanıyor.

3 Fenerbahçe'ye Kruse'den kötü haber geldi Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Denizlispor maçında forma giyemeyen Kruse'nin 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

4 Şenol Güneş, Abdülkadir'e moral verdi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti.

5 4 sarı kart gören teknik adam cezalı duruma düşecek Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı'nda yaptığı değişiklikle 4 sarı kart gören teknik adamların 1 maç men cezası almasına karar verdi.

6 Cedi Osman, Cleveland'la uzatıyor NBA'deki milli gururumuz Cedi Osman, takımı Clevland Cavaliers ile 4 yıllık yeni bir sözleşme konusunda anlaştı. Cedi, 4 yıl için 30.8 milyon dolar kazanacak.

7 Fatih Terim'den Belhanda'ya: Kendini sahada affettir Belhanda'yla özel bir görüşme yapan Fatih Terim, "Sahada gösterdiğin performansla kendini taraftara affettir" dedi.

8 Takımlarımızın ülke puanına katkıları Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden takımlardan en fazla katkıyı Galatasaray yaparken, Beşiktaş ise sıfır çekti.

9 UEFA ülke sıralamasında son durum Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım için UEFA sıralamasında ilk 10'a girmek zorundayız. Ancak takımlarımızın aldığı kötü sonuçlardan dolayı her geçen hafta, bu şansımız azalıyor.