Lazio, Trezeguet'i istiyor

Sezon başında Galatasaray'ın gündemini uzun süre meşgul eden Trezeguet için Ocak ayında İtalyan devi devreye giriyor.

Galatasaray'ın yanı sıra Slavia Prag ile de sezon başında görüşen Trezeguet'e Serie A ekiplerinden Lazio'nun talip olduğu ortaya çıktı.

Kasımpaşa ile 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Trezeguet için Lazio, devre arasında 6 milyon euro bonservis bedeliy teklif edecek.

İtalyan basınında Kasımpaşa'nın Mısırlı oyuncu için 10 milyon euro istediğine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde bir dönem ülkemizde de görev yapan Sumudica'nın çalıştırdığı Suudi Arabistan'ın Al Shabab, Trezeguet için 4 milyon euroluk teklif yapmıştı.

Trezeguet bu sezon Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla 16 maçta 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.