Lazio, Vedat Muriç'i istiyor

Bu sezon ligde hayal kırıklığı yaşayan ve son olarak Denizlispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç için İtalyan temsilcisi Lazio'nun, ilgisi devam ediyor.

Muriç'i uzun süredir izleyen ekibin, transferi ciddi olarak düşündüğü bildirildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre; Lazio'nun Sportif Direktörü Igli Tare, Muriç'in performansını uzun süredir takip ediyor ve sarı-lacivertlileri ikna etmek için belirlenen bonservis bedeli ise 20 milyon euro.

SEZON SONUNDA KIRAN KIRANA PAZARLIK

Çizme'de büyük bir çıkış gösteren ve akılcı transfer politikasıyla gelecek için umut veren Lazio'nun, Chelsea'den Giroud'u düşündüğü ancak Muriç için sezon sonunda ciddi bir pazarlığa girişileceği yazıldı.

Vedat Muriç için özellikle Tottenham'ın da isminin geçtiği, ancak Igli Tare'nin bonservis bedelinde anlaşılması durumunda bu transferi noktalamak istediği vurgulandı.

Muriç, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı.