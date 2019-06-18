Lazio'dan Yunus Akgün'e 3 milyon euro

Galatasaray'ın 18 yaşındaki yıldız adayı Yunus Akgün'ün talipleri gün geçtikçe artıyor.

İngiliz ve Alman kulüplerinin radarında olan oyuncunun peşine şimdi de Lazio düştü.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Corriere Dello Sport gazetesinde yer alan habere göre, mavi beyazlılar Türkiye U21 milli takımı forması da giyen Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Galatasaray ile 2020 yazına kadar sözleşmesi bulunan sağ kanat oyuncusuna 2.5 ila 3 milyon euro değer biçildiği belirtilirken, Avrupa'nın en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Yunus Akgün'ün büyük bir gelecek vaadettiği kaydedildi.

Ayrıca İtalyan kulübünün, Yunus transferini çok önemli bir yatırım olarak gördüğü bildirildi.