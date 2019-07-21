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Lazio'dan Yusuf Yazıcı atağı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Lille'in 15 milyon euroluk teklifini beğenmemişti. Yusuf'u isteyen bir diğer takım Lazio ise, bordo-mavili kulübün kapısını 20 milyon euroyla çaldı.

| Haber Merkezi
Lazio'dan Yusuf Yazıcı atağı
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Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı için beklediği teklif İtalya'dan geldi.

Lille'in 15 milyon euroluk önerisini az bulan Başkan Ahmet Ağaoğlu, yıldız futbolcuyu bu paraya satmayacaklarını açıklamıştı.

Hatta Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini açıkça dile getiren Yusuf'un bu tavrı Ağaoğlu'nu bir hayli kızdırmıştı.

Bugün ise 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

2 AYRI TEKLİF

İtalya'nın Lazio takımı, yıldız futbolcu için bonuslar hariç 20 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Sergej Savic’i satar satmaz, Yusuf'u kadrosuna katmayı planlayan İtalyanların bir diğer teklifi ise Felipe Caicedo artı bir miktar para.

Forvete etkili bir isim arayan Trabzonspor cephesinde Caicedo ismine sıcak bakıldığı ve her iki teklifin de masaya yatırıldığı öğrenildi.

Lille ise son olarak 15 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etmiş ancak bu öneri  Fırtına tarafından reddedilmişti.

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