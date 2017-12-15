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Le Guen hastaneye kaldırıldı

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Trabzon deplasmanı yolculuğu öncesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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Le Guen hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre; Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Bursaspor, Özlüce Tesisleri'nde son çalışmasını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

YOLDA RAHATSZILANDI

Antrenman sonrası tesislerde yemek yiyen kafile, Yenişehir Havaalanı'na gitmek üzere otobüsle hareket etti.

Teknik direktör Paul Le Guen, yolda aniden rahatsızlanması üzerine kafileyi taşıyan otobüsle kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

Fransız çalıştırıcı hastanede tedavi altına alınırken, kafile Yenişehir Havaalanı'na geçti. Paul Le Guen'in sağlık durumuyla ilgili Bursaspor Kulübünden açıklama yapılacağı bildirildi.

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