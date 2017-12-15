Le Guen hastaneye kaldırıldı

1 Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi yapıldı, eşleşmeler belli oldu.

2 Emre Belözoğlu, Etik Değerler etkinliğinde konuşacak Emre Belözoğlu, Antalya'da düzenlenecek olan Futbolda Etik Değerler etkinliğinde konuşma yapacak.

3 Şenol Güneş ilk 11'i değiştiriyor Kadroda değişiklik yapmayı düşünen Şenol Güneş, Gary Medel ve Jeremain Lens’i Osmanlıspor karşısında 11’de sahaya sürmeye hazırlanıyor.

4 B.Münih'ten Beşiktaş maçı öncesi güvenlik duyurusu Lyon-Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili Türkleri suçlu bulan Alman kulübü, "Güvenliği artıracağız" şeklinde bir açıklama yaptı.

5 Deniz Türüç'ten Galatasaray sinyali Kayserisporlu Deniz Türüç, bir taraftarın "Gel, Belhanda'yı kes" sözüne "Keseceğim, keseceğim" diyerek cevap verdi.

6 Güntekin Onay: PFDK adil değil Yayıncı kuruluşta görev yapan Güntekin Onay, Gomis'e 1, Lopes'e 3 maç ceza veren PFDK'yı eleştirdi.

7 Almanlar Pepe'den çekiniyor Pepe'nin Devler Ligi'nde en fazla galibiyeti Bayern Münih'e karşı aldığını hatırlatan Alman basını, Portekizli futbolcudan övgüyle bahsetti.

8 Muslera'nın uyku düzeni bozuldu Son haftalarda performansı düşen Muslera'nın, geceleri çocuğu ile ilgilendiği için uyku problemi çektiği ortaya çıktı.

9 Fikret Orman ve Aziz Yıldırım'ın stat tartışması Aziz Yıldırım'ın "Beşiktaş ağlayarak stat yaptı" açıklamasına, Fikret Orman "Bize ağlıyor diyenler aynı şeyi yaptılar" diyerek yanıt verdi.