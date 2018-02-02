Le Guen: Hayal kırıklığı yaşadık

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Başarılı çalıştırıcı aldıkları puandan dolayı oyuncularını tebrik etti ve hedeflerine doğru ilerleyeceklerini söyledi.

"HAYAL KIRIKLIĞIMIZ VAR"

Paul Le Guen, aldıkları 1 puandan dolayı buruk bir sevinç yaşadıklarını belirtirken, ''Mutlu olduğumu söyleyebilirim bugünkü futboldan ötürü. Oyuncularımı tebrik etmem gerekiyor. Tabii ki bir hayal kırıklığımız var, o da bu güzel oyunun daha da büyük bir ödülle 90 dakikayı bitirebileceğimiz gerçeğiydi. Doğru yoldayız, hedefimize ilerleyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Fransız teknik adam son olarak ''Bu akşam iyi bir oyun ortaya koyduk. Doğru yoldayız. Hedeflerimize en güçlü adımlarla yürüyeceğiz'' dedi.