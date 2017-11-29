LeBron 1082 maçlık kariyerinde ilk kez oyundan atıldı

NBA'ye 5 maçla devam edildi. Ligin son haftalardaki en formda takımı Cleveland Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı Miami Heat maçını 108-97 kazandı.

İLK KEZ OYUNDAN ATILDI

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, hakeme yaptığı itiraz yüzünden 3. çeyreğin bitimine 2 dakika kala oyundan ihraç edildi. Kariyerinde 1082 maça çıkan ve ilk kez oyundan atılan James, 21 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve 5 top çalma üretti. Gecede 2 dakikda görev alan Cedi Osman istatistik kağıdına katkı sağlayamadı.

Maçı 38 sayı ve 9 ribauntla tamamlayan Cavaliers'ın all-star forveti Kevin Love, bu sezon 4. kez ilk devrede 30 sayı atmayı başardı. Heat'te Dion Waiters'ın 21 sayı, 7 asist, Bam Adebayo'nun 19 sayı, 6 ribaunt ve Hasan Whiteside'ın 11 sayı, 14 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.