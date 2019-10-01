LeBron: Artık dünyanın geri kalanı daha iyi

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, ABD Milli Takımı'nın FIBA Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı sonrasında "dünyanın geri kalanının daha iyi olduğunu" kabul etti.

ABD Takımı, sayısız yıldızın geri çekilmesi sonrası bu yılki FIBA Dünya Kupası turnuvasını yedinci sırada bitirmişti. Birçok kişi, bu geri çekilmelerin kadroyu oldukça zayıflaştırdığını söylemişti.

Ancak, James buna inanmıyor. LeBron, dünyanın geri kalanının daha iyi hale geldiğine ve en iyi oyuncuları çıkarmanın bir takımı otomatik olarak en üste taşıyacağı anlamına gelmediğine inanıyor:

"ÇALIŞMAK ZORUNDASINIZ"

"Hayır, gelmiyor. Çünkü yine de çıkıp çalışmak ve oyunu oynamak zorundasınız. Ama bu ekibimizi güçlendiren bir şey ve eğer yaparsak, başarılı olma şansı verir. Dünyanın geri kalanı daha iyi. Ama biz Amerikalılar olarak daha da iyileşmeye devam ediyoruz."

LeBron'un Lakers'tan takım arkadaşı Anthony Davis, Houston Rockets süperstarı James Harden ve Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard gibi birkaç üst düzey yıldız, bu yılki FIBA turnuvasına katılmak istememişti.