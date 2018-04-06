Lebron: Basketbol için kadın ya da erken fark etmez

Cleveland'ın süper yıldızı LeBron James, bir kadın başantrenör için oynamaktan mutlu olacağını söyledi. James "Bu, basketbol. Kadın ya da erkek ile bir durum değil" dedi.

Lebron "Eğer oyunu biliyorsanız o zaman herkes bunu kabul eder. Oyuncular için de bu geçerli. Farklı tarz ve fizikte oyuncular var ama oynayabiliyorsanız, oynayabiliyorsunuzdur. Oynayamazsanız oyanamazısınız. Sonunda bu esas sonuç kabul edilir. Kadin ya da erkek olmanız fark etmez" ifadesini kullandı.

San Antonio Spurs'ta Gregg Popovich'in yardımcılığını yapan Becky Hammon hakkında düşünceleri sorulan LeBron James "Koç Popovic'e büyük saygı duyuyorum. Becky takıma büyük katkı sağlıyor. Her gün orada değilim ama Becky'nin kadroda olması çok şey ifade ediyor. NFL'de de kadın antrenörler var. Bu güzel bir durum. Oyunu biliyorsan biliyorsundur" dedi.

2014'te San Antonio'da antrenörlük ekibine katılan Hammon, NBA tarihinin ilk kadın asistan antrenörü olmuştu. Hammon'ın adı birçok kolej takımında başantrenörlük için geçiyor