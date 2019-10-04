LeBron: Ben basketbolcuyum, her bölgede oynarım

Koç Frank Vogel, James ve Davis'i Alex Caruso, Kentavious Caldwell-Pope ve Avery Bradley ile yan yana getirdi.

LeBron'un kadro derinliği ile ilgili açıklamaları şu şekildeydi:

"Sezon boyunca muhtemelen gidebileceğimiz çok farklı kadro versiyonları var. Bu yüzden şimdi antrenmanlarda birkaç şeyi deniyoruz - daha kısa kadrolarla, uzun kadrolarla, daha hızlı ya da yavaş kadrolarla denemeler yapıyoruz. Elimizdeki adamlarla, birden fazla şey yapabilme olanağına sahibiz. Bu yüzden, antrenmanlarda da bu yüzdendir, bu şeyler üzerinde çalışmak."





"KAZANMAMIZ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPARIM"

James, point guard olarak adlandırılma konusunda sıkıntı çekmediğini de şöyle ekledi:

"Benim için önemli değil. Kazanmamız için ne gerekiyorsa yaparım. Yani önemli değil. Ben bir basketbolcuyum. Ben ne guardım, ne şutör guardım, ne forvet, ne uzun forvet ya da pivotum. Sadece bir basketbol oyuncusuyum. Beni sahaya sürerseniz, yanımda kim olursa olsun bir şeyler yapabilirim. Takım arkadaşlarımla sahaya çıkmak için heyecanlıyım, çünkü bunlar heyecan verici. Eğlenceli şeyler."