LeBron: Cedi, çoğu NBA oyuncusundan daha gelişmişti

LeBron James, dün gece oynanan Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks karşılaşmasında ilk kez karşı karşıya geldiği Luka Doncic'in, erken yaşta NBA'de ismini duyurmaya başlamasının şaşırtıcı olmadığını ve Avrupalı oyuncuların NBA'dekilerden daha hızlı geliştiğini söyledi.

LeBron aynı zamanda konuyu desteklemek adına, eski takım arkadaşı ve milli oyuncumuz Cedi Osman'ı da örnek vermeden geçmedi.

LeBron'un açıklamaları şu şekildeydi: "Avrupalı oyuncuların, NBA'deki adamlardan yani Amerikalı oyunculardan daha hızlı geliştiğini düşünüyorum. Doncic sanırım 15 yaşından beri Avrupa'da oynuyor. O yüzden burasının onun için korkutucu olduğunu sanmıyorum. Buradaki oyun, onun daha önce görmediği bir şey değildir."

"CEDİ, ÇOĞU NBA OYUNCUSUNDAN DAHA GELİŞMİŞ"

"Geçen sene Cleveland'dayken Cedi Osman'la da bu durumu gördüm. Bir NBA oyuncusu olarak çaylaktı, fakat gelişiminin çoğu NBA oyuncusundan daha iyi olduğunu görebiliyordunuz."