LeBron: Cedi'ye sahip olmak harika

NBA'de Cleveland Cavaliers, uzatmalarda Minnesota Timberwolves'u 140-138 yendi. Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James bu sabaha karşı oynanan maç sonrası Cedi Osman hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Ona sahip olmanın harika olduğunu ifade eden James, Cedi’nin basketbola olan aşkının tüm takıma bulaştığını ve onun enerjisine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"BİZE ENERJİ KATIYOR"

LeBron James, "Enerji. Bizim buna ihtiyacımız var. Sahada çok fazla enerjiye sahip bir takımız. Ben, Jeff, Cedi. Bunu yaparız. Oyuna çok fazla enerji katıyor. Cedi bunu bilmiyor. Burada basketbola olan aşkıyla oynuyor. Hata yapabilir, tamam. Ancak oyunundaki saflık takım için bulaşıcı. Pek çok pozisyonda bulunmuyor. Bu yüzden neler olup bittiğiyle ilgili bir şey yapmayacak. Kendi oyununu oynayacak. O 14 yaşında bu yana profesyonel olarak basketbol oynuyor. Ona sahip olmak harika" ifadelerini kullandı.

Cedi Osman hakkında konuşan Cleveland koçu Tyronn Lue da, "Cedi'yi oynatmaya devam edeceğim. 1, 2 ve 3 numarayı savunabiliyor. Savunmada hep doğru zamanda, doğru yerde. Ofansif olarak bakarsak da oyun kurabiliyor. Bir çaylağa göre oyunu gerçekten iyi anlıyor, biz de ona süre vermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.