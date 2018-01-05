LeBron: Doğu bu sene gayet iyi

LeBron James, Doğu Konferansındaki takımların gelişimini farkettiğini ve Cavs'in daha iyiye gitmesi gerektiğini söyledi.

ESKİSİ KADAR İYİ DEĞİLİZ

LeBron, açıklamasında "Diğer takımların sürekli daha iyiye gittiği konusunda hep endişelerim vardır. Ama daha çok kendimizin daha iyiye gitmesi konusunda endişelerim oluyor. Bu daha önemli. Washington ve tabii ki Miami daha iyiye gitmeye çalışıyor. Toronto şu anda harika basketbol oynuyor. Doğu bu yıl gayet iyi, biz o kadar iyi değiliz. Eskiden çok iyiydik, şimdi pek değiliz. Bakalım sonra ne olacak. Ama her zaman rekabetle ilgili endişeleriniz olmalı tabii ki." şeklinde konuştu.

LeBron ve Cavs ekibi, Boston Celtics mağlubiyetiyle son yedi maçtaki beşinci mağlubiyetini almıştı ve şu anda 25-13 ile Doğu üçüncüsü konumunda.