LeBron James'in taraftarı önünde çıktığı maçın ilk yarısına Houston Rockets iyi başladı. Konuk ekip mücadelenin ilk çeyreğini 31-28, ilk yarıyı da 66-62 kapatmayı başardı.
Karşılaşmanın 3. çeyreğinde ağırlığını koyan Lakers farkı 1'e indirdi; 98-97.
Heyecanın arttığı son anlarda skor Houston lehine 104-103'e kadar gelirken, maçta yaşanan kavga geceye damga vurdu.
Karşılaşmanın sonunu iyi oynayan James Harden, konuk Houston Rockets'ı zafere taşıdı. 124-115
LeBron James, 24 sayıda kalarak ilk maçında 27 sayı atan Kerim Abdül Cabbar'ın rekorunu kıramadı.
Lakers-Houstan maçında kavga çıktı ViDEO
STAPLES CENTER'DA KAVGA ÇIKTI
Brandon Ingram, faul yaptığı Harden'ın hakeme itiraz etmesi sonucu sinirlerine hakim olmadı ve rakibini itti. Gerginliğin tırmanmasıyla Chris Paul ve Rajon Rondo arasında kavga çıktı.
Chris Paul'un Rajon Rondo'nun yüzüne elini vurmasıyla, Rondo rakibine yumruk attı. Rondo'ya Paul aynı sertlikte cevap verirken, Brandon Ingram da Paul'u yumrukladı. 3 oyuncu da hakem kararıyla oyundan atıldı.