LeBron: Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu gibi hissettim

LeBron James, "gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğunu hissettiği" anı paylaştı.

3-1'DEN DÖNDÜKLERİ SERİYİ UNUTAMIYOR

2016 NBA Finallerinde Cleveland Cavaliers ile Golden State Warriors'a karşı 3-1'lik yenilgiden dönüp 4-3 seriyi kazandıklarında bu hissiyata sahip olduğunu söyleyen LeBron, şu ifadeleri kullandı:

"O an hissettiğim...bunun beni gelmiş geçmiş en iyi oyuncu yaptığıydı. Cleveland ile 52 yıllık makus talihten sonra kazandığımdan ötürü inanılmaz derecede mest olmuş durumdaydım. İnsanların beni gördüğünde oluşan ilk duygu dalgası, ağlamamdı. Bu, Cleveland'ın üzerindeki 52 yıllık makus talihin kalkmasından ötürü oldu. Sonra bir an durdum ve işte bu seni gelmiş geçmiş en iyi oyuncu yaptı dedim."

"Herkes Warriors'ın nasıl gelmiş geçmiş en iyi takım olduğundan bahsediyordu. Ve bizim bundan o şekilde geri dönemmiz, bana 'Özel bir şey yaptın' dedirtti. Belki de kariyerimde 'Özel bir şey yaptım' dediğim anlardan biriydi. Geriye yaslanıp bunu düşünme zamanım gerçekten olmamıştı ama bu an özeldi."