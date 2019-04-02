LeBron James 2019 FIBA Dünya Kupası'nda olmayacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Türkiye ile aynı grupta mücadele edecek ABD Milli Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

MİLLİ TAKIMDA YER ALMAM UYGUN DEĞİL

Milli takım kadrosunda bulunmayacağını ABD basınına yaptığı açıklamayla duyuran 34 yaşındaki James, "Gregg Popovich'i seviyorum ama bu yaz, benim adıma milli takımda yer almak için uygun değil." ifadesini kullandı.

2020 TOKYO'DA YER ALACAK

Daha önce NBA'de play-off şansını kaybeden Lakers'ta da sezonun kalanında forma giymeyeceğini açıklayan ABD'li yıldız basketbolcu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ise yer alabileceğini belirtti.

ABD Milli Takımı, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'de gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Türkiye, Çekya ve Japonya ile E Grubu'nda mücadele edecek.

FİLM ÇEKİMLERİNE GİDECEK

NBA’de yıllar sonra play-offlarda forma giyemeyecek olan LeBron, sakatlığı nedeniyle sezonu geçtiğimiz günlerde kapatmıştı. Basketbol sezonunu erken kapatan King James’in yoğunluğu ise devam ediyor.

LeBron, 2019 yazının Temmuz ayında Space Jam 2’nin çekimlerine başlayacak. Bu nedenle yazın pek vakti yok gibi gözüküyor. LeBron James, en son 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’na katılan ABD kadrosunda yer almıştı.