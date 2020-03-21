ABD'li yıldız LeBron James, koronovirüs salgını sebebiyle karantina yaşantısı sürülen bugünlerde sevenlerine moral vermek adına Instagram'dan canlı yayın yaptı.

"WADE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"

Kendisine gelen soruları yanıtlayan LeBron, takım arkadaşı Dwyane Wade hakkında gelen bir soruya verdiği yanıtla ise dikkat çekti.

Yıldız isim, "D-Wade’den çok şey öğrendim. Çok. Ondan öğrendiğim şeyleri anlatırsam tüm gece konuşuruz. En önemlilerinden birisi babalık. Miami’de onun çocuklarını yetiştirişine şahit oldum. Koleje giderken Zaire doğmuştu. Finansal olarak rahat bir durumda değilken bile babalığını yapabiliyordu” ifadelerini kullandı.