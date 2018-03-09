LeBron James: Bana kaçıncı olduğum farketmez

Cleveland Cavaliers süperstarı LeBron James, takımının Doğu Konferansındaki sıralaması konusunda endişelenmediğini söyledi.

BANA FARKETMEZ

38-26'lık serisiyle Doğu'da üçüncü sırada yer alan Cavs'in sıralaması hakkında, LeBron şöyle konuştu:

"Altıncı, üçüncü, ikinci ya da sekizinci sıra olsam da bana farketmez. Eğer arenanıza 1. maç için geliyorsam, oldukça zorlayıcı olacaktır."

Son üç sezondur, Cavaliers Doğu Konferansında sezonları sırayla ikinci, birinci ve yine ikinci sırada tamamlamıştı. Cleveland, ikinci sırada bitirdiği iki senede de, 1. sıradaki takımları mağlup etmişti. 2015'te Atlanta Hawks'ı süpüren ekip, 2017'de de Boston Celtics'i beş maçta elemişti.