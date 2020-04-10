Lebron James: Bizi izole etsinler

Koronavirüs krizi nedeniyle askıya alınan NBA ile ilgili LA Lakers’ın ünlü yıldızı Lebron James, açıklamalar yaptı.

Video konferans ile basın toplantısı yapan James, “Önce güvenlik sağlanmalı. Eğer güvenliği sağladık diyorlarsa biz oyuncular bir adım atalım. Ama şu an en önemli konu; sağlık ve insan güvenliği.” dedi.

NBA yıldızı, mental ve fiziksel açıdan her karara hazır olduğunu da bildirdi.

''BİZİ GÜVENLİ BİR BÖLGEDE İZOLE ETSİNLER''

Maçların oynanması ihtimali için bir öneri de sunan ünlü oyuncu, “Örneğin bizi Las Vegas ya da herhangi bir güvenli bölgede izole ederek tutsunlar ‘tamam siz güvendesiniz’ desinler, biz de görüşmelere başlayalım.” ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki Lebron James, evinde günde 4-5 kez idmanlar yaptığını ve bahçesinde de şut çalışmaları gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.