LeBron James büyülemeye devam ediyor

NBA Playoffları Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 128-110 yenerek seride 2-0 öne geçti.

CEDİ 2 DAKİKA OYNADI LEBRON 43 SAYI ATTI

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 2 dakika süre aldığı maçı 128-110 kazanan konuk ekipte, LeBron James 43 sayı 8 ribaunt ve 14 asistle galibiyetin mimarı oldu.

33 yaşındaki yıldız, NBA Playoffları tarihinde bir maçta 40 sayı ve 14 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu. 31 sayı ve 11 ribauntla maçı tamamlayan Kevin Love da double-double performansıyla takımına önemli katkı sağladı.